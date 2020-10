Met Jort Kelder als vriend heeft Rutte geen vijanden als Willem Engel nodig

Zodra er een grootscheepse evaluatie komt van het coronabeleid van het kabinet, hoop ik dat ze ook de rol van de talkshows meenemen. Als ik naar mezelf kijk, zit de onduidelijkheid niet zozeer in welke maatregelen Rutte en De Jonge afkondigen op de persconferentie, maar in het leger ‘experts’ dat er vervolgens op schiet aan de bekende tafels. Ik kan de ‘ja, maar dit’, ‘wat ik nou niet begrijp’ of ‘wat ik hem niet heb horen zeggen’ inmiddels dromen.