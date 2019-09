Metalband Sabaton ontsnapt aan dood bij ernstig auto-ongeluk in Tunesië: 'Blij dat we nog leven’

Leden van de Zweedse power-metalband Sabaton zijn vrijdag door het oog van de naald gekropen bij een ernstig auto-ongeluk in Tunesië. De auto waarin ze zaten crashte door een nog onbekende oorzaak en ligt in gruzelementen. Dat valt te zien op foto’s die de metalband vandaag op sociale media heeft gepubliceerd.

,,We zijn allemaal gebroken, flink gewond, bebloed en gehecht, maar we zijn blij dat we nog leven en zijn vol vertrouwen dat we straks weer volledig hersteld zijn”, zo laat Sabaton in een statement weten.

De frontman van de band, de 38-jarige Joakim “Jocke” Brodén, lijkt aan de hand van de foto’s het zwaarst getroffen bij de aanrijding en moest in het ziekenhuis grondig onderzocht worden.

Afgelast

Sabaton, een Zweedse band die bekend is geworden om zijn gethematiseerde liedjes over oorlogen en veldslagen, was net klaar met een video-opname in de Sahara-woestijn toen het op de snelweg in Tunesië helemaal misging.

De band was op weg naar Polen voor een concert, dat nu op dringend advies van de artsen is afgelast. ,,We keren in oktober met volle energie terug voor de tour in Noord-Amerika en zullen daarna zo snel mogelijk terugkeren naar Gdansk”, belooft de band.

Show in Amsterdam

Sabaton staat op 9 februari in de AFAS Live in Amsterdam in het kader van hun negende studioalbum ‘The Great War’. De Zweden stonden voorheen in de 013 in Tilburg, de Melkweg in Amsterdam en op het Nijmeegse festival FortaRock.