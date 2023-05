Mia Nicolai hoort niks van droomman na aanzoek en Israël wint qua blauwe plekken

Onderzoek naar hand­schrift in misbruik­zaak rond Marco Borsato

De zaak van Marco Borsato in de affaire rond talentenjacht The Voice duurt mede zo lang omdat er onderzoek wordt gedaan naar het handschrift van het vermeende slachtoffer. Via haar dagboek kwamen ooit de handtastelijkheden aan het licht waarvan zij later aangifte deed.