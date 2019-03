'Michael Jackson? Dat was een alien!’

Douwe Bob over succes Snollebol­le­kes en FvD: zorgen om ons mooie landje

12:38 Douwe Bob heeft vandaag zijn ergernis geuit over het succes van feestact Snollebollekes en de winst van Forum voor Democratie. Volgens de zanger gaat het de verkeerde kant op met Nederland. ‘Massaal FvD stemmen. Deze gast verkoopt twee keer GelreDome uit. Maak me soms toch wel erg veel zorgen om ons mooie landje’, sneert Douwe in een bericht op Facebook en Instagram.