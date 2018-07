Michael van der Plas: Barbie moet wel goed in de war zijn om dit te doen

Michael, die met zijn vriendin Naomi in Spanje woont, reist vandaag per auto af naar Nederland, zo laat hij weten in een uitgebreid instagrambericht. Het is ook hem nog niet precies duidelijk wat er zich vanochtend in Scheveningen heeft afgespeeld. Hij heeft geen woorden voor de situatie, schrijft hij. ,, Het is spijtig wat er allemaal gebeurd is al weten we nog helemaal niet zeker wát er allemaal gaande was. Hoe dan ook, je moet wel goed in de war zijn om dit te doen.''



De café-eigenaar hoopt dat 'de juiste mensen' zijn ex liefde, wijsheid en herstel bieden. Momenteel verblijft Barbie in een ziekenhuis en zal ze de komende tijd gesprekken voeren met instanties en deskundigen. De kans bestaat dat Angelina en Milano voorlopig bij hun vader intrekken. Michael: ,,Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat ik wil maar ook wat de kinderen fijn vinden. Op basis daarvan zal gehandeld worden. Naomi en ik zijn er klaar voor om er open in te gaan en datgene te doen wat het beste is voor de kinderen.''