Michael van der Plas: Naomi laat de zon schijnen voor mij en de kinderen

De Haagse Michael laat via Instagram weten dat hij trots op zijn Naomi is, die vandaag 23 verjaardagskaarsjes uitblaast. ,,Hoe je het allemaal doet en dat je elke dag weer de zon laat schijnen in mijn leven, ook dat van mijn kinderen.'' Hij spreekt ook de wens uit nog veel verjaardagen met zijn vriendin te willen vieren.



Naomi schrijft op haar beurt dankbaar te zijn voor 'alles en iedereen' die op dit moment in haar leven is. ,,Ik wil de man bedanken die mij iedere dag opnieuw weer gelukkig maakt en samen met mij aan een mooi en stabiel leven probeert te werken. Ik wil ook zijn knappe kids bedanken voor het geluk dat ze elke dag weer brengen. En natuurlijk mijn familie en vrienden alle alle gezelligheid en steun. Ik hou van jullie allemaal onvoorwaardelijk.''