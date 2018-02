Michael Wolff blaft Twan Huys en studenten af in College Tour

VideoMichael Wolff, schrijver van de bestseller Fire and Fury over Donald Trump, heeft al zijn interviews met Nederlandse en Belgische media afgezegd. Hij zou kwaad zijn over het gesprek met Twan Huys voor College Tour, gisteren in theater Carré in Amsterdam. Wolff was beledigd na vragen over het door hem gebrachte gerucht over een affaire van de president.