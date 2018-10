Michel van Egmond: Ik heb met Kieft weer de gekste dingen meegemaakt

Van Egmond: ,,Omdat er na het verschijnen van deel 1 in 2014, in de tussentijd ontzettend veel is gebeurd in zijn leven, genoeg in elk geval om een boek over te schrijven, vond ik. En omdat ik met deel één onbedoeld mijn eigen kopbal-tegen-Ierland-moment had gecreëerd. Zoals Wim al zijn halve leven tegen zijn zin in moet praten over die ene goal tijdens het EK van 1988, zo moet ik al vier jaar antwoord geven op de vraag: ‘hoe is het nu met Wim Kieft?’ Op een gegeven moment dacht ik: ik kan het maar beter opschrijven, dan ben ik er misschien vanaf.’’