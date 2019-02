'Michonne' stapt uit Walking Dead

Drake en Kendrick Lamar weigeren Gram­my-show

8 februari Kendrick Lamar, Drake en Childish Gambino willen dit jaar niet optreden tijdens de Grammy Awards. Dat zegt Ken Ehrlich, producent van de show, in The New York Times. Dat de artiesten weigeren is opmerkelijk omdat ze alle drie grote kanshebber zijn voor prestigieuze muziekprijzen die zondag worden uitgereikt.