Mick Harren haalt uit: ik ben niet bang voor Peter R. de Vries

,,Ik hoorde dat ik vrijdag zonder mijn toestemming bij RTL Boulevard in de uitzending ben geweest en dat ik niet gekomen zou zijn omdat ik soort van vrees had voor Peter R de Vries? Peter heeft ooit maar één ding goed gedaan en dat is de beste vrouw trouwen die hij ooit kon hebben", aldus de volkszanger, die ooit samen met Peters ex schilderijen exposeerde. ,,Een fantastische vrouw en een eveneens zo een fantastische kunstenares! En ook dit heeft Peter R de Vries verprutst! Dus Peter, bij deze, een kusje erop!"