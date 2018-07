Mick Harren verdacht van bedreiging en overtreden wapen- en munitiewet

OM: serieuze zaakDe Nederlandse levensliedzanger Mick Harren (51) - vooral bekend van de Neil Diamond-cover Sweet Caroline - hoort vanmiddag van de rechter-commissaris of zijn voorarrest wordt verlengd. De smartlappenvertolker zit sinds vrijdagavond, na een incident in een Purmerendse kroeg, in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie in Noord-Holland wordt hij verdacht van bedreiging en overtreding van de wet wapens en munitie.

De hoofdrolspelers



Volkszanger Mick Harren (51)

Ex-vrouw Pascale (tot 2104 getrouwd met Mick)

Semmy (15): dochter van Pascale en Mick

Bowy (24): zoon van Mick en vrouw waarmee zanger relatie had voordat hij Pascale leerde kennen.

Joey (24): zoon van Pascale uit relatie die ze had voordat ze Mick leerde kennen. Een woordvoerder van het OM meldde vanmorgen dat Mick Harren momenteel in beperking zit. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens het OM gaat het om een 'serieuze en behoorlijk verdenking'. ,,Er is door de verdachte gedreigd met een nepwapen, maar dat maakt deze zaak er niet minder erg om. Als het om een 'wapen' gaat dat niet te onderscheiden is van een echt exemplaar, is het afschrikwekkende effect net zo groot als bij een echt vuurwapen. Verder kunnen nep- en echte wapens hetzelfde doel hebben: bedreiging. Dus ook het gebruik van een namaakpistool is een overtreding van de wet.''



Volgens Bowy (24), de zoon van de zanger, ging het vrijdag helemaal fout in etablissement De Stallen in Purmerend toen Mick Harren daar werd geconfronteerd met de 24-jarige Joey: de zoon van zijn ex-vrouw Pascale. ,,Joey gedroeg zich erg agressief. Mick bleef aanvankelijk rustig, maar toen Joey hem te lijf wilde gaan met een stoel of barkruk sloegen bij Mick de stoppen een beetje door. Mick haalde een neppistool uit zijn broekzaken toonde dat aan Joey. Die schrok natuurlijk en ging uit pure pesterij - terwijl er feitelijk weinig aan de hand was - naar het politiebureau om aangifte te doen van bedreiging met een pistool door Mick. Die laatste is vervolgens ook naar het bureau gegaan om te verklaren dat hij niks anders dan een speelgoedpistool droeg'', vertelt Bowy Harren aan deze site. ,,Vervolgens werd Mick aangehouden.''



Familievete

Bowy stelt dat de confrontatie in de afgeladen kroeg het zoveelste dieptepunt is in een al langer slepende familievete die volgens hem draait om Pascale: de ex-vrouw van Mick Harren. De zanger en zijn toenmalige echtgenote gingen in 2014 na een huwelijk van zestien jaar uit elkaar. ,,En toen, na die vechtscheiding, begon alle ellende'', aldus Bowy, die werd geboren uit een eerdere relatie van Mick Harren met een andere vrouw. Samen met Pascale kreeg de levensliedzanger dochter Semmy (15). Pascale had uit een eerder huwelijk al zoon Joey: de man met wie Mick vrijdag slaande ruzie kreeg.

Harrens zoon Bowy stelt dat de onenigheid tussen Pascale en zijn vader een hoogtepunt beleefde na hun echtscheiding. ,,Toen Mick en Pascale uit elkaar waren, werd hun toen 10-jarige dochtertje Semmy geconfronteerd met een lastige en bijna onmogelijke keuze: bij haar moeder wonen of bij haar vader. Semmy mocht van Pascale alleen bij haar wonen als ze de nieuwe vriend van haar moeder zou accepteren. Maar Semmy had niks met die man en besloot dus bij Mick te gaan wonen. Vervolgens heeft Semmy zeker vijf jaar geen contact meer gehad met haar moeder. Pascale heeft het Mick altijd kwalijk genomen dat hun dochter bij hem woonde. Uiteindelijk heeft ook Pascales zoon Joey zich gemengd in de strijd. Hij kwam op voor zijn moeder en richt al geruime tijd zijn woedepijlen op Mick.''

Contact

Zoon Bowy stelt dat hij Semmy de afgelopen tijd heeft gestimuleerd toch weer contact te zoeken met haar moeder. ,,Semmy heeft Pascale weer ontmoet, maar er was geen click meer tussen moeder en dochter. Ze beschouwt haar moeder niet meer als moeder, zo heeft ze mij verteld. Pascale is daar teleurgesteld over en haar zoon Joey ook. Hij valt mijn vader Mick al tijden lastig om hem over te halen Semmy toch weer bij haar moeder te laten wonen. Maar Semmy wil dat niet. Die heeft meer met haar vader Mick'', verzekert Bowy.

Mick Harrens dochter Semmy was vrijdagavond met haar vader in het café-restaurant in Purmerend waar de boel escaleerde. Bowy: ,,Ze is erg verdrietig en was ook doodsbang toen Mick en Joey weer eens ruzie kregen. Omdat haar vader nu in de politiecel zit, verblijft ze tijdelijk bij mij in Amsterdam of bij haar opa en oma. Zij is in dit verhaal de grote verliezer. Net als mijn vader Mick eigenlijk. Hij zorgt goed voor haar en plooit zijn agenda met optredens dusdanig dat ze bijna nooit alleen zit. Ik hoop dan ook dat de rechter-commissaris hem per direct vrijlaat en dat justitie zich verdiept in alle eerdere bedreigingen door Joey aan het adres van mijn vader. Want die zijn al ruim een jaar aan de gang.''

Zoon Bowy heeft inmiddels een pakketje schone kleren voor zijn vader afgeleverd bij het politiebureau. ,,Ik krijg hem tot mijn spijt niet te spreken, maar weet uit ervaring dat hij in de cel door een hel gaat. Dit is volledig uit de hand gelopen. En dat neppistool? Dat is een afgezaagde lampenvoet. Een kind kan nog zien dat het ding namaak is. Waarom mijn vader dat ding bij zich draagt? Puur uit voorzorg. Voor als hij, zoals vrijdag, in het nauw komt. Joey is, toen hij dat 'wapen' zag, naar de politie gestapt. Zó kinderachtig en flauw. Pure pesterij, bedoeld om de carrière van mijn vader te verzieken en zijn goede imago te beschadigen.''

Look in the mirror, thats your competition #gym Een foto die is geplaatst door null (@bowyharren) op 15 Jun 2018 om 7:07 PDT

Op onderstaande Instagramfoto: Semmy en Bowy