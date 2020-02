Mieke Telkamp niet langer in Uitvaartmuziek top 10

Het Ave Maria blijft lijstaanvoerder, gevolgd door Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli & Sarah Brightman en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. Daarmee is de top 3 onveranderd.

,,In de uitvaartwensen die mensen vastleggen komen meer recente nummers voor. Die zien we niet terug in de top 10 van daadwerkelijk gedraaide nummers. Als we wat lager in de lijst kijken, komen we wel een heel recent nummer tegen. Op plek 22 staat namelijk Danny Vera's Roller Coaster", zegt Yolanda Wouters van Monuta. Nabestaanden kiezen het vaakst muziek van André Rieu en Marco Borsato uit om bij het afscheid te draaien.