Mijlpaal! Marco Borsato scoort 40e Top 40-hit

Borsato is een van de weinige Nederlanders die 40 Top 40-hits heeft gescoord; alleen André Hazes, Vader Abraham, André van Duin en de bands Golden Earring en BZN gingen hem voor. Radio-dj Stephan Bouwman overviel Borsato terwijl hij nietsvermoedend in overleg zat.



,,Wat is dit gaaf!” reageerde een verbijsterde Borsato. ,,40! Dit is wel übercool, hè. Mijn eigen Top 40! Ik ben echt een beetje uit het lood geslagen, moet ik eerlijk zeggen. Je moet je voorstellen, toen ik nog een jong binkie was, liep ik naar de platenzaak en dan ging ik die plaatjes halen. Ik heb zo’n dertien van die platen van mezelf aan de muur hangen, die zijn inmiddels helemaal vergeeld. En dan nu dit.”



Eerder behaalde Borsato Top 40-hits met nummers als Dromen Zijn Bedrog, Rood, Afscheid Nemen Bestaat Niet, Wit Licht en zijn recente single Hoe Het Danst met Armin van Buuren en Davina Michelle.