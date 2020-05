Mijlpaal voor Qmusic: voor het eerst in bestaan marktleider

Programmadirecteur Dave Minneboo is ontzettend trots dat Qmusic zich marktleider mag noemen in de commerciële doelgroep. Die groep luisteraars is het meest interessant voor adverteerders. ,,We hebben er de afgelopen tijd hard naartoe gewerkt, met een sterke programmering en met acties die dicht staan bij wie we zijn. De luisteraar staat bij alles wat we doen centraal, al sinds de oprichting in 2005. Dat we nu marktleider zijn, zet die filosofie kracht bij met de beste resultaten die we ons kunnen wensen.”



Het huidige marktaandeel in de doelgroep 20-49 is het hoogste dat de zender ooit heeft behaald. Het betekent een flinke stijging van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het marktaandeel 14,2 procent bedroeg. De ochtendshow behaalt zelfs het hoogste marktaandeel ooit met 17,4 procent.



Radio 538 heeft in de doelgroep 20-49 een marktaandeel van 15,3 procent. Dat is een daling van 1,6 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. NPO Radio 2 daarentegen is met 1,1 procentpunt gestegen en behaalt een percentage van 14,2 procent waardoor de zender een derde plek heeft weten te bemachtigen in de top zes.