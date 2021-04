‘Mijn eerste hit na Acda en De Munnik en wie zingt er mee? Acda!’

ING Nederland Vier Koningsdag dit jaar groots met The Streamers!

Ook dit jaar zit ouderwets Koningsdag vieren er helaas niet in. Gelukkig zijn er genoeg mooie initiatieven ontstaan, waardoor het echte Koningsdag-gevoel overeind blijft. Eén van die initiatieven die je zeker niet wil missen, is het live optreden van The Streamers, powered by ING. Vanaf Paleis Noordeinde verzorgt de band, die bestaat uit toonaangevende Nederlandse artiesten, een onvergetelijke Koningsdag!