Mijn vechtrobot is de allergrootste

Ozzy Osbourne woest op con­cert-pro­mo­ter

9:23 Het is hommeles tussen Ozzy Osbourne (69) en zijn concert-promoter AEG. Volgens de Britse zanger probeert het bedrijf hem te chanteren om op te treden in het Staples Center in Los Angeles, waarover geen concrete afspraken zijn gemaakt, aldus Ozzy. Daarom klaagt de Engelsman AEG aan vanwege het schenden van hun eerder gemaakte afspraak.