Miley Cyrus breekt Spotify-record met nieuwe single: 100 miljoen streams in een week

Flowers, de nieuwste single van Miley Cyrus, is wereldwijd goed ontvangen. Het nummer heeft op Spotify zelfs een record gebroken. Niet eerder werd een liedje in de week na de release zo vaak beluisterd.

Sinds Flowers vorige week vrijdag uitkwam, behaalde het in zeven dagen tijd al bijna 102 miljoen streams. Het werd zodoende de single die het snelst de grens van 100 miljoen is gepasseerd. Het vorige record stond volgens Variety op naam van Butter van BTS. De Zuid-Koreanen deden er net iets langer over en stonden na een week tijd op 99,37 miljoen streams.

Streamingplatform Spotify heeft Miley Cyrus in de bloemetjes gezet op hun Twitteraccount. ,,Ze kan haar eigen bloemen kopen én ook haar eigen records breken”, klinkt het daar, verwijzend naar de songtekst van het nummer. Ook de Amerikaanse zangeres zelf is in de wolken met het nieuws. ,,Bedankt aan Spotify en aan al mijn fantastische fans”, aldus Miley op haar sociale media.

In Nederland kwam Flowers vrijdag binnen op de tweede plaats van de Single Top 100. Ook in Duitsland haalt Cyrus een voorlopige tweede plek. In de Britse hitlijsten kwam ze wel op de eerste plek binnen. Naar verwachting zal de Amerikaanse zangeres maandag ook een hoge notering behalen in haar thuisland.

Ex-man

Miley Cyrus heeft haar nieuwe single, inclusief videoclip, op 13 januari gelanceerd. Sindsdien ging het nummer al viraal op sociale media. Fans van de zangeres zijn er namelijk van overtuigd dat de single over haar ex-man Liam Hemsworth gaat. Een aantal songteksten uit het nummer zouden naar hun relatie verwijzen. Zowel Cyrus als Hemsworth reageerden nog niet op de verschillende geruchten rond het lied.

Miley en Liam ontmoetten elkaar in 2009. Ze waren toen al kortstondig samen, maar gingen uit elkaar. Ze vonden elkaar weer, verloofden zich in 2012, gingen uit elkaar, verloofden zich opnieuw in 2016, trouwden in 2018, gingen uit elkaar in 2019 en rondden de scheiding af in 2020. Liam is tegenwoordig samen met Gabriella Brooks, Miley met Maxx Morando.

