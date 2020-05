Miley Cyrus: ik heb geen idee hoe pandemie écht voelt

De 27-jarige zangeres startte na de uitbraak van het virus haar Bright Minded-talkshow op YouTube. Ze vertelt in het artikel dat ze haar beroemde gasten benadert via Instagram, maar dat ze van sommige sterren die ze heeft gevraagd nooit antwoord heeft gekregen. ,,Ik denk dat sommige van hen zich hetzelfde voelen als ik, namelijk dat mijn ervaring zo zeldzaam is, dat het niet altijd goed voelt het te bespreken", aldus Cyrus.

,,Mijn ervaring met covid-19 is niet representatief", vervolgt ze. ,,Mijn leven staat even stil, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe deze pandemie echt voelt. Ik heb een comfortabel huis, genoeg te eten, ik zit er financieel goed bij. En dat is niet hoe dit voor heel veel andere mensen is."

Ze snapt dan ook dat niet alle sterren staan te springen om aan haar talkshow mee te doen. ,,Ik denk dat het voor veel van hen niet goed voelt om als beroemd persoon je ervaring te delen. Want het is gewoon niet te vergelijken met wat anderen meemaken.”