Miljoen kijkers zien 'Beste Zanger' Ruben (21) hele uitzending huilen: 'Kan iemand hem kapotknuffelen?’

Singer-songwriter Ruben Annink (21) heeft zich gisteravond bij AVROTROS-programma Beste Zangers van zijn meest kwetsbare kant laten zien. De Amsterdammer werd voor het oog van 1,1 miljoen kijkers overmand door emoties door met name de optredens van Floor Jansen en Rolf Sanchez. De NPO1-show is al weken een groot succes en eindigde ook gisteren als derde best bekeken programma van de dag.

Zanger Ruben Annink, met afstand de jongste van het gezelschap, schiet meteen al vol als YouTube-bekendheid Emma Heesters zijn nummer Wie ze was voor haar rekening neemt. De voormalig The Voice Kids-deelnemer kan alleen maar vol bewondering naar haar kijken en heeft na het optreden ontzettend veel moeite zijn emoties in bedwang te houden. ,,Ik breek in duizend stukken als zij begint te zingen, met die Bambi ogen”, stamelt Ruben in tranen. ,,Dit liedje is ineens een groot compliment geworden.”

Gescheiden ouders

De 21-jarige Amsterdammer, die vooral bekend is geworden als finalist van De beste singer-songwriter, toont ook de rest van de avond zijn gevoelige kant. Hij huilt vrijwel onophoudelijk en vertelt dat zijn liedjes zijn gebaseerd op persoonlijke levenservaringen. De avond zit dan ook vol met verrassingen, maar toch is er één deelnemer die Ruben vol ongeloof en zéér geëmotioneerd achterlaat.

Dat is opnieuw Floor Jansen, met haar Engelse vertolking van Van de liefde weet ik niets. Dat nummer heeft een speciale betekenis voor Ruben: zijn ouders gingen op jonge leeftijd uit elkaar en dat heeft hij moeilijk kunnen verwerken. ,,Ouders die uit elkaar gaan is nooit leuk, ik heb dat niet meteen verwerkt maar weggestopt. Ik heb het daar echt heel zwaar mee gehad. Sinds kort, eigenlijk sinds ik met mijn vriendin ben, heb ik het een plekje kunnen geven, zij zit in hetzelfde schuitje”, legt Ruben uit.

Tekst gaat verder onder deze video

‘Verbazingwekkend’

Het duurt dan ook niet lang tot Ruben de zakdoekjes erbij moet pakken. De uitvoering van Floor Jansen, dit jaar dé sensatie van het programma, slaat in als een bom. Vooral voor Henk Poort is het allemaal heel confronterend, omdat ook hij een kind van gescheiden ouders is. Hij en de andere deelnemers houden het niet droog, en dat geldt ook voor de mensen thuis. ,,Verbazingwekkend hoe goed jij bent”, klinkt het op sociale media.

De waterval aan tranen is hierna nog niet ten einde, want ook Rolf Sanchez raakt bij Ruben een gevoelige snaar. De deelnemer van X Factor draagt On and On van Steven Bishop aan hem op, ook een nummer dat voor Ruben een speciale betekenis heeft. ,,Het nummer gaat over drie personen: iemand die teleurgesteld wordt, iemand die z’n hart gebroken heeft en iemand die nooit een vriendin gaat vinden. Het is het liedje van mij en mijn vader. Ik schoot gewoon vol, mijn vader betekent echt zo veel voor mij.”

Emoties in Beste Zangers

‘Beste Zangers’ heeft als programma al de reputatie dat de deelnemers niet schuwen om hun kwetsbare kant te tonen, maar gisteravond liepen de emoties wel heel hoog op. Dat leverde op sociale media veel wisselende reacties. ,,Emoties bij muziek, okay. Maar dit is zwaar overdreven”, merkt een twitteraar op.

Daar denkt een andere kijker weer héél anders over. ,,Ik vraag mij af waarom zoveel mensen moeite hebben met de tranen van iedereen. Dit heet nou tot je gevoel komen en het daadwerkelijk durven uiten, iets wat veel meer mensen zouden moeten doen.”