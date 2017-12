Miljoen mensen zien Estelle Cruijff Het Perfecte Plaatje winnen

Cruijff wist zich de afgelopen acht aflevering staande te houden in een pittige wedstrijd. Foto's schieten onder een dikke laag modder, bruidsparen vastleggen of drukke puppy's voor de camera krijgen: ze kreeg het allemaal voor elkaar. Met haar plaatjes wist Cruijff de jury constant te overtuigen.



Op sociale media wordt er vol lof over de winst van de blondine gesproken. 'Estelle is de terechte winnaar van #HetPerfectePlaatje' en 'Fantastische en humoristische Estelle legt hopelijk alle azijnzeikers het zwijgen op. Gewoon winnen, wie had dat gedacht! Ik!', schrijven fanatieke kijkers. Gordon laat weten ontzettend trots te zijn op zijn vriendin. 'Toen ik haar eerste foto zag wist ik het gelijk. Na alle ellende dan nu eindelijk zonnenschijn, wat een humor heeft ze en zo intens lief!'



Ook fotograaf Pim Ras verwachtte dat Estelle de winnares van het RTL4-programma zou worden. Volgens Ras, die vorig jaar jureerde in Het Perfecte Plaatje, was Estelle degene die het meest constant presteerde. ,,Zoals we allemaal weten is een leuk koppie en mooi praatje niet genoeg voor dit programma, je wordt hier echt beoordeeld op je kunnen. En ze heeft bewezen dat ze die kwaliteiten zeker heeft."