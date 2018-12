Miljoenen kijkers zappen weg bij Sanne Wallis de Vries

Filipijnse Catriona Gray is ’s werelds mooiste vrouw

9:08 Catriona Gray uit de Filipijnen is in het Thaise Bangkok gekroond tot Miss Universe. De 24-jarige Gray, die werkt als fotomodel, zangeres en presentatrice, kreeg in de finaleronde de voorkeur boven de Zuid-Afrikaanse Tamaryn Green (24). Sthefany Gutiérrez (19) uit Venezuela werd derde.