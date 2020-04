Miljoenen views voor herbeleving van technofestival Awakenings

,,We wilden niet alleen onze fans van over de hele wereld met elkaar verbinden, maar ze ook het bericht geven om vol te houden, thuis te blijven en ondanks deze tijd te genieten. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we hier doorheen komen", aldus de organisatie.



In het weekend van 4 en 5 april werd de outdooreditie van Awakenings 2019 gestreamd, tijdens Pasen stond de indooreditie in de Gashouder centraal. De organisatie is bezig om ook in het weekend van 2 en 3 mei uit te gaan zenden.