Miljuschka: Dat ik nicht ben van Holleeder is pijnlijk en traumatisch

Tv-kok en presentatrice Miljuschka Witzenhausen (33) heeft bij hoge uitzondering iets losgelaten over haar familieband met Willem Holleeder. Miljuschka is een dochter van Astrid Holleeder: de zus van de topcrimineel. Oftewel een volle nicht van de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere liquidaties. ,,Het is pijnlijk.”

Advocate Astrid Holleeder was 19 jaar toen ze met galeriehouder Jaap Witzenhausen dochter Miljuschka kreeg. Over haar jeugdjaren verklaarde Miljuschka al eerder dat die behoorlijk onrustig waren. Toch wist haar moeder er altijd voor te zorgen dat ze zich kon ontwikkelen, ondanks alle problematiek. ,,Ik denk dat je om lief te hebben vanuit thuis het gevoel moet krijgen goed genoeg te zijn en het waard moet voelen om liefde te ontvangen en te geven. Mijn moeder heeft dit gedaan. Het is haar gelukt om binnen vrij lastige omstandigheden mij veilig te laten voelen, zelfvertrouwen te geven en onder haar liefdevolle toezicht mijn vleugels uit te laten slaan.’’

In een recente Instagram Stories - waarin ze vragen van volgers beantwoordt - komt ze toch weer terug op haar verwantschap met Willem Holleeder. ,,Ik zie mezelf vooral als dochter van Astrid Holleeder.” Astrid Holleeder schreef twee bestsellers (zoals Judas, red.) over haar broer die bekend werd als Heineken-ontvoerder en later het mogelijke brein achter ettelijke moorden in het criminele circuit zoals mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Daarover zegt Miljuschka nu: ,,Het is zo'n groot verhaal dat je er bijna niks naast kan zijn.”

Volgens Miljuschka besteden voorpagina's, journaals en praatprogramma's meer dan eens aandacht aan haar oom. ,,Het is moeilijk, pijnlijk en traumatisch en niet uit te leggen”, omschrijft ze haar gevoelens. ,,Maar boven alle hou ik intens veel van mijn moeder en ben ik trots op haar. Zij heeft het het beste omschreven in haar boeken. Dus wil je weten hoe het voelt? Lees dat!”

Kracht

De nicht van Willem Holleeder is dankbaar dat ze, ondanks haar ooit turbulente en inmiddels weer stabiele leven, heeft leren doorzetten. ,,Iedere situatie geeft je een les en kracht. Daar geloof ik in. En ik ben er een strijder door geworden.” Het Openbaar Ministerie heeft begin maart levenslang geëist tegen de topcrimineel. De officieren van Justitie achten overtuigend bewezen dat Holleeder opdracht gaf tot de moorden op Willem Endstra, John Mieremet, Cor van Hout, Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Holleeder zou de misdaadorganisatie hebben geleid die tussen 2003 en 2006 de liquidaties heeft gepleegd.



De moeder van de presentatrice is samen met haar zus Sonja een van de belangrijkste getuigen in het proces tegen Willem Holleeder. Het leven van Miljuschka's moeder loopt door deze getuigenis gevaar. Om die reden moest ze haar werk als advocate neerleggen, woont ze op een schuiladres en draagt ze op straat altijd een vermomming.

Astrid Holleeder nam Miljuschka in 2013 in vertrouwen om te vertellen over haar plan om zeer belastende verklaringen af te leggen over Willem Holleeder. Om te zorgen dat haar broer, Miljuschka’s oom dus, levenslang achter de tralies zou belanden, wilde Astrid gesprekken met hem heimelijk vastleggen. Met het risico dat Astrid, en wellicht ook Miljuschka, dat met haar leven zou moeten bekopen.

Toch stond ze achter het plan, vertelt de presentatrice vorig jaar aan het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. ,,Het gaat om eer en om doen wat juist is’', zeit ze tegen de verslaggever die voor een 12.000 woorden lang artikel zo’n 20 uur doorbracht met de zwaar bedreigde Astrid. Miljuschka vervolgde: ,,Door te getuigen, zijn we klaar om te sterven. Ik ben een publiek figuur. Als hij wil, kan hij me vinden.” Als ze zou sterven, zou dat ‘zwaar’ zijn voor haar twee kinderen. ,,Maar ze komen er wel doorheen...’’

