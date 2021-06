Miljuschka deelt bikini’s uit en Ali B probeert het als zwemmende zanger

Komiek James Corden probeerde 75 verschil­len­de personal trainers uit

18 juni De Britse komiek en talkshowhost James Corden is zo’n vijftien kilo afgevallen, maar dat was volgens hem allesbehalve makkelijk. Hij versleet 75 personal trainers. ,,Ik vertrouw ze gewoon niet”, zegt hij in een interview tijdens ‘The Howard Stern Show’.