Miljuschka 'drops it like it's hot' en Jamai verbrandt rubber

Oranjes hadden bijzondere band met Annan

13:26 De Nederlandse koninklijke familie had een bijzondere band met Kofi Annan, de zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleden voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij was regelmatig te gast bij koningin Beatrix en prins Claus, en durfde het aan om Willem-Alexander in 2006 te vragen voorzitter te worden van de VN-Adviesraad voor Water en Sanitatie UNSGAB, een functie die hij volgens afspraak opgaf toen hij koning werd.