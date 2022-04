Miljuschka gaat er als een haas vandoor en Hans Klok moet zijn caravan nog pimpen

Komedie over Bijlmer wekt woede, verplaatst naar fictieve plaats

De nieuwe Nederlandse komedie De Tatta’s zal zich niet meer in de Bijlmer afspelen, maar in een fictieve plaats. Distributeur Independent Films heeft een bericht daarover van AT5 bevestigd. De makers hebben hiertoe besloten na een storm van kritiek over de stigmatisering van de Amsterdamse wijk waar de film zich schuldig aan zou maken.

11 april