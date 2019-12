Miljuschka gaat voor sexy kerstlook en Georgina spot rare bal

Instastories Romy Monteiro: Iedereen dacht dat ik dood was

11:09 In de gloednieuwe serie Instastories gaat Fien Vermeulen langs bij BN’ers om aan de hand van hun kiekjes op Instagram hun hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar te bespreken. In deze eerste aflevering: musicalster en zangeres Romy Monteiro, die openhartig vertelt over haar liefdesleven en haar crash op het circuit. ,,Iedereen dacht dat ik dood was.”