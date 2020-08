Miljuschka gaat voor sexy zakelijk en prins Bernhard negeert anderhalve meter

Interview Diederik Ebbinge over Promenade: ‘Het was voor veel mensen toch wat té ongrijp­baar’

14:28 Het mogen maken van een tweede seizoen Promenade, de satirische ‘talkshow over meningen’ van de NTR, komt voor acteur en bedenker Diederik Ebbinge op een treffend moment. Hij kan de ‘wiebeligheid van deze tijd’ omzetten in humor. ‘Het is mijn redding, anders word ik hartstikke depressief.’