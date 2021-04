Miljuschka gekiekt in sexy paaspakje en Froukje verstopt eitjes

Update Ruim 2,5 miljoen kijkers voor The Passion met Jezus Freek ‘van uitzonder­lij­ke klasse’

2 april Tijdens The Passion in het centrum van Roermond gisteravond waren maar weinig mensen op de been die een glimp van het tv-spektakel probeerden op te vangen. Vanwege corona mocht er net als vorig jaar geen publiek bij aanwezig zijn. De Markt en het Munsterplein waar de muzikale vertelling werd opgevoerd, waren afgezet met hekwerk en zeilen om publiek te weren. Er waren vooral politie en handhavers op straat. Het weerhield Freek Bartels er als Jezus niet van de harten van de kijkers te stelen. Ruim 2,5 miljoen mensen stemden op het spektakel af, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.