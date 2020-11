Miljuschka intiem met haar grote liefde en Geer in de file op Curaçao

Van bierdrin­ken­de student naar commando: ‘Je bent constant in onzeker­heid’

21 november Van een bierdrinkende student naar een fitte commando. De Haagse Tom Oosterdijk (27) is elke zaterdagavond te zien in het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge, waar fanatiekelingen zich een week lang onderdompelen in de wereld van de Special Forces, de best getrainde militaire eenheid. En dat is pittig.