Miljuschka komt met mystieke wens en alleen maar liefde voor Ellemieke

Ellemieke Vermolen en haar man Sergio Herman zijn in Kaapstad omringd door liefde, onder meer door het gezelschap van Zuid-Afrika-liefhebber Gordon en Patrick en Rossana Kluivert.

Marlijn Weerdenburg pakt vork en mes erbij om 2019 op te vreten.

De familie Sneijder wenst hun miljoenen fans vanuit het zonnige Dubai een standaard happy new year.

Voor zangeres Sharon Doorson is de geboorte van haar mixed beauty Maliya het beste van de rest van haar leven.

Rik van de Westelaken blijkt een trotse presentator van Wie is de Mol?, de serie die vanaf 5 januari Molloten weer aan de bank gekluisterd houdt.

Wetenschapper Diederik Jekel zit met Jon Karthaus in Hollywood, waar de regisseur hem mijmerend vastlegde.

Chantal Janzen is klaar met de ‘best nine’-foto's die haar instagramtijdlijn overspoelen. Liever spreekt ze van haar best six.

Douwe Bob heeft een geweldige tijd in het Indiase Goa. Zijn beste wensen-filmpje maakte hij zelf, zijn kersverse vriendin Anouk is niet op de beelden te vinden.

Miljuschka Witzenhausen komt binnenkort met een mededeling waarom ze staat te trappelen het nieuwe jaar in te luiden. Hint ze hier op een stap in haar carrière of misschien een liefdesbaby met haar vriend Philip?

Eva Jinek komt chronisch te laat, vriendlief Dexter juist altijd te vroeg. Haar goede voornemen voor 2019: daar tussenin gaan zitten, zodat ze voortaan een minuut of drie te vroeg - en dus op tijd - is.

Ik werk altijd op nieuwjaarsdag dus ruig feesten zit er voor mij niet in met Oud en Nieuw.... maar des te meer tijd heb ik om mijn zonden te overdenken en vooral mijn lijst goede voornemens uit te bouwen! Swipe naar rechts voor mijn eerste voornemen voor 2019. #hetkanaltijdbeter #countdown 📸@maximebeer

Frans Bauer heeft flink ingeslagen in China voor vanavond.

🎆 We hebben groots ingekocht in China en zijn er (meer dan ooit) klaar voor Oudejaarsavond. Fijne jaarwisseling! 🥂

Georgina Verbaan heeft een jaarwisseling vol haarballen in plaats van oliebollen.

2018 was een beetje met champignonhaar voor een wasrek zitten. Ik hoop dat 2019 meer champagnehaar en windmachines brengt. En minder naar de chiropractor kruipen. Fijne jaarwisseling haarballen! Of fijne haarwisseling jaarballen! #zelfkiezen #keuzevrijheid #hoera #hoerb #hoerc

Roxeanne Hazes blikt terug op een bewogen jaar met 'genoeg ups, maar helaas ook een hoop downs’. Ze hoopt in 2019 iedereen te verrassen met nieuwe muziek.

Guus Meeuwis heeft er al een drukke ochtend op zitten. Het is familietraditie om zelf oliebollen te bakken.

Familietraditie! #oliebollenbakkers #fijnuiteinde

Voor Jan Smit is de jaarwisseling overdag al 'n groot feest: hij viert zijn 33ste verjaardag in de woestijn van Abu Dhabi en klinkt vanavond op een prachtig 2019.

En dan ben je zomaar 33! Overigens een heerlijke plek om je verjaardag te vieren... 😎 Vanaf hier wil ik iedereen een fantastisch 2019 wensen!

En ook voor Marly van der Velden is oudejaarsdag extra feestelijk, want haar vriend Mike is jarig. Maar hoe oud hij is geworden, daar zwijgen ze mysterieus genoeg over.

Hij is jarig vandaag!!! Hou van jou lief!!! Dit wordt jouw jaar! Echt🥂 #bestepapa #liefde @houvanjou #jarig #zeggenniethoeoud

Chantal Janzen kan 2019 niet beginnen zonder nog even op 2018 terug te blikken. Het jaar waarin ze voor de tweede keer moeder werd, ofwel een Bobby good year.

2018: It was a Bobby good year❤️

Lieke van Lexmond bereidt zich alvast voor op haar nieuwjaarsduik. Al speelt ze wel een beetje vals, in de warme wateren van Mauritius.

Opwarmen voor de nieuwjaarsduik 🤪 😍🥰🥰

Angela Schijf is benieuwd naar wat 2019 haar gaat brengen. Ze is in ieder geval zeer trots op haar man én op hun meisjes die durven te luisteren naar hun hart.

Gwen van Poorten klinkt op het nieuwe jaar met een wijze les: spring niét in een rokje van een berg af.

Geen champagne voor Nikkie Plessen, maar een verse kokosnoot. Je moet toch wat als je oud en nieuw viert in Dubai.

Morning ❤️💋🍹☀️💦 hava a good one today. The last one of 2018!!

Daphne Deckers geniet van de laatste zonsopgang van 2018 in Marbella.