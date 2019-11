Miljuschka omarmt moederschap, Fien verwelkomt nieuw familielid

Iggy Pop, The Script, Passenger en Kensington komen naar Stadspark Live 2020

16:57 Iggy Pop is de topattractie op de tweede editie van het festival Stadspark live op zaterdag 20 juni in Groningen. Ook de razendpopulaire band The Script, Passenger en de Nederlandse band Kensington zijn vastgelegd. Later worden nog meer namen voor het festival bekend gemaakt.