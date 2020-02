Miljuschka: Opgelucht dat ik niet de enige ben die worstelt met perfecte plaatjes

,,Nu weet ik dat ik niet alleen ben”, zei ze gisteravond aan tafel bij Jinek. Ze stuurde haar foto de wereld in toen ze moe was van een jetlag. ,,Dan, of als het de tijd van de maand is - hormonen zijn een bitch - word je onzeker, en denk je: waarom zie ik er zo uit? Fok it, dit is niet de realiteit. Kijk, er zijn heel veel problemen in de wereld, maar je moet ook iedere dag opstaan en happy zijn met jezelf.”

Ze wil met haar ‘eerlijke foto’ tegengas bieden aan de gepolijste beelden op social media. ,,Vroeger had je een Claudia Schiffer of Kate Moss. Die zag je zo nu en dan in een reclame voorbij komen of op de cover van een magazine en dat was al frustrerend, maar het was ook duidelijk. Zij zijn uniek, een uitzondering op de regel. Maar nu zit in iedereens zak een minicomputertje waarmee ze zichzelf naar een ideale wereld kunnen shoppen. Ik vind dat doodeng.”

Perfecte bolling

Ze schrikt ervan hoe kinderen bij haar dochter op school op YouTube filmpjes bekijken hoe ze moeten poseren om de perfecte bolling van hun bil te krijgen. ,,Ik heb twee kinderen gehad, ik weet wat mijn lichaam kan”, zegt ze. En hoewel ze tevreden is met haar uiterlijk, gaat het knagen na al die perfecte beelden. ,,Waarom zie ik er niet zo uit, dat ik vier dagen na een bevalling op een boot bij Ibiza superleuk en knap sta te zijn?”

Eva Jinek, die zei het zelf (nog) niet aan te durven om zo'n ‘eerlijke foto’ van zichzelf te plaatsen, vroeg zich af waarom Witzenhausen dan wel in zee gaat met dieetclub Weight Watchers. ,,Dan wil je toch afvallen?” Dat klopt, zei de tv-kok, maar slechts een paar kilo. ,,Ik woog 82 kilo, terwijl ik me lekker voel met 75 kilo, maat 40/42. Dan kan ik zware pannen tillen, catering draaien, lekker bewegen. Het was uit de hand gelopen door de verbouwing van ons huis. We hadden tijdelijk geen keuken. Ik ontbeet met speculaasbrokken, at chips en fried chicken voor lunch.”