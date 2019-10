Miljuschka snapt niet wat ze met geit van Chantal Janzen aanmoet

Miljuschka, die een aantal maanden geleden met haar vriend Philip en twee kinderen naar een verbouwde kaasboerderij verhuisde, had al eerder losgelaten dat ze in de tuin van het gigantische pand graag een varkentje en kippen zou willen houden. Chantal liet daarop een stel piepende cavia's en witte konijnen aanrukken, die voor de deur van de boerderij werden geparkeerd.



Toen even later de bel opnieuw ging, stond er een geit op de stoep. ,,Chantal! Ik wil echt geen geit!’’, beet Miljuschka haar logee toe. Nadat Chantal ontdekte dat het om een bok ging, concludeerde ze droogjes dat het dier ‘net haar eerste vriendje’ was. ,,Ik zag zijn piemel ook helemaal zitten.’’ Vervolgens werd de geit buiten geparkeerd, hetzelfde lot overkwam een dwergpony. Miljuschka was uiteindelijk een stuk blijer met een kippenvilla vol kippen.