Miljuschka stapt in een zuur bad en Douwe Bob slaat bijna overboord

Hitteplan bij ‘vurig’ Rammstein: gratis drinkwater tappen

12:01 Niet alleen het vurige optreden van de Duitse band Rammstein belooft het publiek morgen in de Rotterdamse Kuip in vuur en vlam te zetten. Ook de temperaturen lopen op de tropische dag fors op. Om te voorkomen dat de bezoekers oververhit raken, is een speciaal hitteplan van kracht.