Miljuschka voelt zich een koningin en Meilandjes gaan wijnen, wijnen, wijnen

biografie De jonge jaren van Máxima: ‘Ze was heel verdrietig toen ze vriend verliet en naar New York ging’

25 april In Moederland, het eerste deel van een tweeluik over koningin Máxima, schetst auteur Marcia Luyten het portret van de jonge vrouw die later vorstin werd. ‘Haar karakter werd gevormd door haar moeder’.