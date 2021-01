Miniatuurbouwer Huib Maaskant winnaar Klein maar fijn

In Klein maar fijn, gepresenteerd door Jan Versteegh, nemen miniatuurbouwers het tegen elkaar op in verschillende opdrachten. De jury kiest elke aflevering wie deze het beste heeft uitgevoerd en wie uit de wedstrijd ligt. Huib had totaal niet verwacht dat hij zou winnen. ,,Alle deelnemers waren heel goed, iedereen op zijn eigen manier. Het was racen tot het laatste moment”, aldus Huib. In het dagelijks leven werkt hij als freelance copywriter en creative director. Zijn vrije tijd vult hij met zijn hobby als modelbouwer.

Voor de finale bouwde hij een ‘ode aan de modelbouwer’. Het werk is een model in een model met onder meer de schuur van een modelbouwer met een heel klein modeltreintje in de tuin. ,,Het venijn zit hem in de details”, vertelt hij over het werk. De tijdsdruk was hoog om het werk af te krijgen. De finalisten kregen vijf dagen voor de laatste opdracht. ,,Als het niet een competitie was geweest, had ik er eerder vijf weken voor genomen”, zegt Huib grappend.

Miniatuur

De voorliefde voor miniatuurbouwen komt uit zijn jeugd. ,,Net zoals veel jongetjes vroeger had ik een elektrische trein zoals mijn vader. Dat is dan toch wel leuk om weer op te pakken, ook als je wat ouder bent”, vertelt hij. Huib is inmiddels 20 jaar ‘echt serieus aan het bouwen’.

Al ruim twintig jaar is miniatuur zijn grote hobby, en dat is goed te zien in zijn huis in Soest. Het meeste werk verricht hij in het souterrain, waar hij wordt omringd door een diorama – een model van de spoorlijn van Den Dolder naar Baarn. Het is een levensechte weergave, inclusief oude stationsgebouwen, kratjes en passanten die wachten op hun trein. De schaal: 1:43,5. Dat is klein, héél klein.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Hier maakte hij een miniatuur van Sjakie en de Chocoladefabriek. © Huib Maaskant

Ook in de rest van het huis is Maaskants liefde voor miniatuur zichtbaar. In zijn garage staan verschillende apparaten voor zagen en verven, en sinds kort doet zijn zolder dienst als ‘vlogruimte’. Hier neemt hij zijn Prutsvlogs op, een project waar hij in de lockdown mee is begonnen en wat hem uiteindelijk een plekje in het programma Klein maar Fijn opleverde. ,,Ik werk normaal gesproken als freelance copywriter”, vertelde Maaskant voor de finale aan deze site. ,,Maar mijn werk was wat dun gezaaid deze zomer. Toen dacht ik: laat ik, gewoon als experiment, eens gaan vloggen. En dat viel op bij de redactie van het programma.”

Hij krijgt ontzettend veel positieve reacties op zijn deelname. ,,Mensen die ik al jaren niet meer heb gesproken, sturen me nu een berichtje via LinkedIn. Kinderen reageren enthousiast op mijn YouTubekanaal: ‘Ben jij Huib van Klein maar Fijn?’ Dat is heel leuk.” Van het prijzengeld - 2500 euro - koopt hij naar alle waarschijnlijkheid een lasersnijder.