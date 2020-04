Minister: ‘Houd niet te veel hoop dat Pinkpop doorgaat’

longread Radiolegen­de Bart van Leeuwen is met pensioen, maar vindt radio maken veel te leuk om te stoppen

13 april Hij is officieel met pensioen en krijgt over enkele maanden zijn AOW-uitkering, maar diskjockey-legende Bart van Leeuwen (65) denkt nog niet aan stoppen. De geboren Dordtenaar, enig kind van een Werkendamse vader en moeder, geniet daarvoor te veel van zijn vak. Als stem van ClassicNL en presentator op de groeizender NPO Radio 5 in het Theater van het Sentiment. ,,Een radiostem is nu niet meer zo belangrijk.’’