Miss Montreal is baywatchbabe en Heleen verklapt zomergeheim

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Actrice Liza Sips haalt opgelucht adem nadat ze heeft ontdekt dat boodschappen doen met twee kleine kids best wel meevalt. Jonah is niet bij de bananen weg te slaan.

Voor het eerst boodschappen gedaan mét mijn 2 kids 😎✌.. Geloof me: ik zag hier behoorlijk tegenop.. Maar ze hebben zich als engeltjes gedragen 😉💛 #TrotsOpMnKleintjes .... #EnOpMezelf #Haha Een foto die is geplaatst door null (@lizasips) op 11 Sep 2018 om 3:46 PDT

De nagelkleur van Jetteke, de modebewuste zus van Lieke van Lexmond, valt uit de toon ten opzichte van haar spierwitte outfit van vandaag.

Wardrobe detox, a few of my pieces you will find for sale @thenextcloset Een foto die is geplaatst door null (@jettekevanlexmond) op 11 Sep 2018 om 4:13 PDT

Robinsonduo Nicolette Kluijver en Dennis Weening wordt tijdens opnames letterlijk op handen gedragen als ze op een drijvend platformpje hun kunsten moeten vertonen.

Hoe @nicolettekluijver_ en @dennisweeningofficial droog op hun plek komen? Nou zo! 😁 #expeditierobinson #backstage Een foto die is geplaatst door null (@expeditierobinson_rtl) op 11 Sep 2018 om 6:12 PDT

Na zijn beslissing weer drie jaar bij RTL te werken, laat Tijl Beckand eindelijk zijn dikke vakantiebaard afscheren.

Afscheid van de vakantiebaard.. @kinkikappers Een foto die is geplaatst door null (@tijl_beckand) op 11 Sep 2018 om 7:01 PDT

Douwe Bob is stikjaloers op iedereen die na ongeveer 2008 is geboren.

Oh kids van deze tijd.. jullie hebben ‘t zo goed... #speelgoed Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 11 Sep 2018 om 7:13 PDT

Miss Montreal heeft zich getransformeerd tot Baywatchbabe. De zonovergoten foto werd zeer waarschijnlijk op Bonaire gemaakt, het eiland waar Sanne een tweede huis bezit.

Grrrrrrroetjes! 😊 Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 11 Sep 2018 om 7:52 PDT

Heleen van Royen hoeft tijdens het schrijven van haar boeken haar bril er niet meer bij te pakken nu ze trifocale implantlenzen heeft. De operatie is niet zonder risico's maar ze kan het iedereen aanraden.

De transseksuele mediapersoonlijkheid Kelly van der Veer heeft eindelijk haar in Amerika bestelde zeemeerminstaart en bijpassend schelpentopje binnengekregen.

Chantal Janzen had vanmorgen haar onlangs geboren zoontje Bobby meegenomen naar een studio waar een vaardige kapper zo te zien best lang bezig is geweest met haar blonde lokken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Sep 2018 om 2:03 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Sep 2018 om 0:14 PDT

Heleen heeft een tijdje geleden trouwens ook een instagrampagina aangemaakt voor haar twee 'gelukkige herders': een Duitse en een Belgische.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@twohappyshepherds) op 11 Sep 2018 om 2:34 PDT

Katja Schuurman voelt onvoorwaardelijke liefde voor haar dochtertje Sammie (8), geboren tijdens haar inmiddels gestrande huwelijk met Thijs Römer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 10 Sep 2018 om 11:49 PDT

Ex-miss Kim Kötter blijft haar volgers bestoken met zwijmelfoto's van haar droomhuwelijk met zanger Jaap Reesema: afgelopen weekend op een bergtop in Oostenrijk. Vandaag krijgen we haar achterhoofd te zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kimkotter) op 11 Sep 2018 om 2:27 PDT

De Haagse rockzangeres Emmaly Brown liet zich vereeuwigen voor de etalage van een seksclub.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@emmalybrown) op 11 Sep 2018 om 1:18 PDT

De leden van de sportschool waar ex-topturnster en tegenwoordig pornoster Verona van de Leur traint, zullen vreemd hebben opgekeken toen ze vanmorgen in een weinig voor de hand liggende outfit met gewichten ging stoeien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@veronavandeleur) op 10 Sep 2018 om 23:41 PDT

Nog een ietwat erotiserend kiekje. Presentatrice en schrijfster Beertje van Beers maakte onderstaande selfie die volgens haar niet helemaal is gelukt wegens een half hoofd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@beertjevanbeers) op 10 Sep 2018 om 13:04 PDT

De flink aan de weg timmerende André Hazes maakt met een uitgestreken gezicht reclame voor een website waar splinternieuwe merchandising rond hem wordt verkocht. De naam van de site is in elk geval origineel: AH6.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 10 Sep 2018 om 14:06 PDT

Styliste Nikkie Plessen had in Londen een met champagne overgoten onderonsje met Anouk van Schie, de aanstaande vrouw van Johnny de Mol.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@anouk_van_schie) op 10 Sep 2018 om 11:26 PDT

De Nederlandse acteur Tygo Gernandt schreeuwt het nog net niet van de daken. Hij heeft sinds vandaag iets meer dan 50.000 volgers op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 10 Sep 2018 om 14:34 PDT

Mattie Valk en Marieke Elsinga, het Qmusic-ochtendduo, besloten vanmorgen een beterschapskaart te sturen naar Fred van Leer, die afgelopen weekend even in het ziekenhuis lag met pijnlijke darmklachten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mattiemarieke) op 10 Sep 2018 om 22:49 PDT

Presentator Dennis Weening heeft een toeristisch tipje voor zijn stadsgenoten: een fietstocht langs een aantal highlights in de Hofstad.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@dennisweeningofficial) op 11 Sep 2018 om 1:15 PDT

Stylist-presentator Maik de Boer zit volgens eigen zeggen al sinds zijn jeugdjaren graag in bad.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@maikdeboer) op 11 Sep 2018 om 0:48 PDT

Modemeisje Anna Nooshin had op haar vakantieadres in Los Angeles even geen zin om make-up op te doen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 11 Sep 2018 om 0:57 PDT

Radiomaker Ruud de Wild stemde vanmorgen af op een van zijn favoriete zenders zonder geluid.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ruuddewild) op 11 Sep 2018 om 1:34 PDT

Qmusic-presentatrice Fien Vermeulen liet zich vanmorgen in een wapperend roofdierrokje fotograferen bij het Centraal Station in Rotterdam. Een urban jungle, omschrijft Fien de omgeving waar ze tegen de wind in een stukje flaneerde.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fienvermeulen91) op 11 Sep 2018 om 0:58 PDT

Actrice-presentatrice Kim-Lian van der Meij laat in onderstaand filmpje zien dat ze nog best lenig is.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 10 Sep 2018 om 2:56 PDT

RTL-weervrouw Amara Onwuka vond het weer mooi genoeg voor een vaartochtje met goede vrienden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@amaraonwuka) op 10 Sep 2018 om 12:59 PDT

Cabaretier Guido Weijers - momenteel bezig met try-outs voor zijn nieuwe show - besloot vanmorgen zijn hoofd leeg te maken op het strand bij IJmuiden.