Miss Montreal komt met eerste Nederlandstalige plaat

Rouwadver­ten­tie voor ‘onze parel’ Lotte van der Zee: ‘Kom naar uitvaart zoals je bent’

8:18 De nabestaanden van Lotte van der Zee zien zaterdag ‘liever geen rouwkleding’ bij de uitvaart van het vorige week overleden 20-jarige model. Dat blijkt uit een rouwadvertentie die onder andere in de Tubantia is gepubliceerd. Zaterdagochtend is er, voorafgaand aan een herdenkingsbijeenkomst in besloten kring, gelegenheid afscheid te nemen van Lotte.