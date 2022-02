Miss Montreal schiet uitvaartlijst binnen, Borsato uit top 10

Miss Montreal en haar cover van het lied Door de wind van Stef Bos is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de jaarlijkse lijst van uitvaarthits van Monuta. Het lied, voor het eerst ten gehore gebracht in het programma De beste zangers , staat op de vierde plek van de lijst over 2021. Opvallend is dat Marco Borsato met het lied Afscheid nemen bestaat niet na jaren uit de top 10 is gevallen.

Dat heeft Monuta vandaag bekendgemaakt. Borsato ligt sinds een paar maanden onder vuur vanwege vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een 22-jarige vrouw deed aangifte van ‘onzedelijke betastingen’ door de zanger. In januari beschuldigden in de uitzending van Boos nog enkele oud-kandidates en medewerkers van The Voice of Holland de artiest van ongewenste aanrakingen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de gebeurtenissen.

Evergreens

De top 3 van de uitvaartlijst bestaat uit evergreens. Op de eerste plaats staat nog steeds het Ave Maria in diverse uitvoeringen. Zilver is er voor Time to say goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. De derde plek is voor Frans Bauer met ‘n Trein naar niemandsland.

De enige andere nieuwe notering in de top 10 is Zwevend naar ‘t geluk van Jannes, op plek 9. De rest van de lijst bestaat uit bekende uitvaartklassiekers als Rollercoaster van Danny Vera (5), Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij (6) en We’ll meet again van Vera Lynn (7).

Behalve Borsato is ook Mieke Telkamp met Waarheen waarvoor uit de top 10 gevallen. Het lied staat nog wel in de top 5 van de provincie Overijssel. De lijst is samengesteld door Monuta op basis van bijna drieduizend liedjes die in 2021 zijn gedraaid op Nederlandse uitvaarten.

