Miss Zuid-Afrika gekroond tot Miss Universe

De Zuid-Afrikaanse Zozibini Tunzi is in Atlanta uitgeroepen tot winnares van de Miss Universe-verkiezing 2019. De 26-jarige Tunzi versloeg negentig andere kandidaten en liet in de eindstrijd Miss Puerto Rico (tweede) en Miss Mexico (derde) achter zich. Namens Nederland deed de 24-jarige Sharon Pieksma mee. Zij lag er in de eerste ronde al uit.

Een opvallende kandidate dit jaar was Miss Myanmar, genaamd Swe Zin Htet, die de eerste openlijk lesbische deelneemster aan de verkiezing was. De 21-jarige Htet kwam daar bewust mee naar buiten rondom de Miss-verkiezing.

Steve Harvey opnieuw in de fout

Vier jaar na zijn blunder waarbij hij de verkeerde Miss uitriep tot winnares, maakte presentator Steve Harvey opnieuw een fout. Ditmaal kondigde hij de verkeerde winnares aan in de categorie Kostuum. Tijdens de uitreiking wees hij Miss Filipijnen aan als winnares in die categorie. De foto van de dame die getoond werd, en die naast hem stond, was echter Miss Maleisië, zo maakte ze hem duidelijk.

Steve probeerde het voorval te redden door uit te leggen waardoor hij de fout inging. ,,Ik lees dit net op de autocue, jullie moeten daar echt mee kappen hoor’’, aldus Steve, doelend op de producers van de show. ,,Ik kan echt wel lezen en hoor net in mijn oortje dat ze het gaan aanpassen. Dit gebeurde in 2015 ook al, toen haalden ze ook zo’n geintje met me uit. Maar goed, dit is dus Miss Maleisië met een prachtig kostuum.’’

In 2015 kondigde Harvey per ongeluk Miss Colombia aan als winnares, terwijl Miss Filipijnen de echte winnares was.

Volledig scherm Steve Harvey met de winnares. © Getty Images