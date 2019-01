Misschien ben ik een betweter, maar dít is de kant die RTL op moet

Hoe ga ik dit nu eens verwoorden zonder als een vervelende betweter over te komen? Want de kans is groot dat er onmiddellijk weer een paar BN’ers gaan koeren dat ik buiten mijn kaders treed en dat ik me vooral moet beperken tot het beoordelen van programmaatjes. Nu ben ik niet van plan om me door mensen met een ego van het formaat Euromast te laten vertellen wat ik wel en niet mag, maar laat ik het nog eens klip en klaar stellen: bij alles wat ik hier schrijf, gaat het me juist om die programma’s. Ik wil als liefhebber van televisie ’s avonds op de bank vermaakt worden, opgetild, geraakt, iets leren, me onderdeel voelen van een groter geheel. Want dat is de unieke kracht van het medium.