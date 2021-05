Moby brengt orkestversies uit van zijn grootste hits: ‘Dacht dat het een grapje was’

Zoomen wilde hij niet, wel bellen. Jammer, anders hadden we iets kunnen zien van zijn naar verluidt spectaculaire huis in de heuvels van Los Angeles. ,,Ik woon mooi, ja. Mijn huis staat in het gebied tussen het Griffith Observatory, dat je misschien kent als de sterrenwacht uit de film Rebel Without a Cause, en het Hollywood Sign, dat je zeker kent. Hoor je de vogels tekeer gaan? Niet dat we hier in L.A. echt een winter hebben, maar sinds het lente is zijn ze constant feest aan het vieren.”