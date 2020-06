Mocro Maffia-ster Bilal Wahib pakt gouden plaat

Fluitiste na ‘kut­wijf'-ondertitel­fout: ‘Media, hou je bezig met de inhoud’

15:28 Blokfluitiste Lucie Horsch vindt het jammer dat de media niet zoveel aandacht besteden aan haar inhoudelijke verhaal en wel aan de ondertitelingsfout die de NPO heeft gemaakt. Dat stelt zij vandaag in een reactie op de commotie rond het woord ‘kutwijf’ dat per abuis in beeld verscheen tijdens haar gesprek. Dit gebeurde dinsdagavond in Op1.