Mocro Maffia-ster Khalid Alterch komt met docu over WK-stunt Marokko: ‘Het was méér dan dat’

Een half jaar terug schreef Marokko geschiedenis op het WK voetbal in Qatar. Rapper/acteur Khalid ‘ICE’ Alterch maakte daar een docu van. Hij was erbij in Qatar, reisde naar Marokko voor de huldiging en sprak met internationals Aboukhlal, Mazraoui, Amrabat en Ziyech, maar ook met onder anderen schrijver Abdelkader Benali en Willem van Hanegem.

Het is augustus 2018 als Noussair Mazraoui tegenover Ronald Koeman zit, de bondscoach van het Nederlands elftal. Het gaat over de keuze die de voetballer gaat maken: wordt het Oranje of Marokko waarvoor hij wil voetballen? ,,Na vijf minuten zei hij (Koeman) tegen mij: je weet al wat je gaat doen, hè. Hij zag het in mijn ogen.’’

Noussair Mazraoui drukt met de hand op zijn hart. ,,Marokko zit hier.’’ Ruim vier jaar later maakt de verdediger deel uit van het Marokkaanse elftal dat tijdens het WK voetbal in Qatar stunt met een plek in de halve finale. Mazraoui vertelt over het moment met Koeman in Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje, een vierdelige docuserie waarin niet alleen wordt teruggekeken op het sensationele WK, maar ook wordt gesproken over stigma’s, beeldvorming en keuzes.

Maker is Khalid Alterch, die van Marokkaanse afkomst is en al bekendheid genoot als rapper ICE (‘Mijn vader heeft een ijswagen, vandaar die naam’), maar die zich de laatste twee jaar nóg meer in het licht van de schijnwerpers wentelt door zijn rol in Mocro Maffia. In de misdaadserie speelt hij Tonnano, de rechterhand van topcrimineel De Paus, gespeeld door Achmed Akkabi. Die bekendheid, zegt hij, ‘is bij mij in etappes gegaan’. ,,Ik maakte al filmpjes, ik was al begonnen als rapper en had al vijftien nummers geproduceerd met een paar miljoen views. Maar toen ik in Mocro Maffia ging spelen is het wel geëxplodeerd. Ik heb me wel verbaasd over de belangstelling. En ook over wie er keken. Kreeg ik een reactie van een heel oud vrouwtje die de serie ook had gekeken. Dacht ik: hoe dan? Ik krijg vrijwel alleen maar positieve reacties, maar ik heb ook sommige mensen ineens zien schrikken. Probeer ik af en toe een serieus gesprek te voeren, kijken ze me aan en wanen ze zich ineens in een scène van Mocro Maffia, haha.’’

Rapper, acteur en nu dus ook de maker van een docuserie. Dat avontuur begon spontaan. Alterch volgt het Marokkaanse voetbalelftal al jaren. In Marokko zelf, bij uitwedstrijden van de Afrika Cup, maar ook tijdens het WK van 2018 in Rusland in Sint-Petersburg en Moskou. Roemloos ging Marokko toen ten onder. ,,Eén punt uit drie wedstrijden, maar zo geflatteerd. De eerste tegen Iran verloren door een eigen doelpunt, terwijl we die wedstrijd al lang op slot hadden moeten doen. We waren veel beter dan de statistieken aangeven.’’

Hij was er, als supporter, ook bij in Qatar (‘Ik voelde in het vliegtuig al dat er iets moois ging gebeuren’), waar Marokko glorieus poulewinnaar werd met een overwinning op België om daarna zowel Spanje als het Portugal van Ronaldo te elimineren en in de halve finale uit te komen tegen Frankrijk. Alterch genoot ten volle van de zegetocht, samen met zijn vader, broer en twee vrienden. En toen belde Giel de Winter, bekend van StukTV met wie Alterch al regelmatig filmpjes schoot. ,,Of ik daar wilde filmen. Hoe het ging. Ik was sceptisch. Was bang dat ik ineens als woordvoerder zou worden gezien. Dat ben ik natuurlijk niet. Van een land of volk? Dat zou nooit kunnen.’’ De Winter drukte hem op het hart: zie het als een persoonlijk document. ,,Als een lange vlog. We zouden wel zien wat het zou worden.’’

Marokko haalde de finale niet, maar schreef wel geschiedenis als eerste Afrikaanse land bij de laatste vier van een WK. Alterch bedacht zich niet : hij vloog rechtstreeks van Qatar naar Rabat voor de huldiging en de bustocht van de spelers. Duizenden Marokkanen joelden, juichten en feestten. En daar landde ook een camera- en productieteam om Alterch te volgen; de docuserie kreeg gestalte.

Afgesproken werd dat hij daarna ook op pad zou gaan voor interviews met spelers die in Nederland zijn opgeleid en opgegroeid. Hij reisde naar München voor Noussair Mazraoui, zocht Hakim Ziyech op in Londen en ontmoette Zakaria Aboukhlal en Sofyan Amrabat in respectievelijk Toulouse en Florence. Maar hij sprak ook met andere bekenden, zoals schrijver Abdelkader Benali, Soufiane Touzani, Willem van Hanegem en Andy van der Meijde. Met hen allen keek hij beelden terug van de WK-wedstrijden. En waande hij zich ook weer in Qatar. ,,In de stadions, of in die grote sliert mensen die daarnaartoe liepen. Wat mij opviel was dat daar niet alleen Marokkanen in het rood en groen liepen. Ook mensen uit diverse andere landen. Het herinnerde me aan dat WK in 1998 in Frankrijk toen je ook allerlei supporters zag in Braziliaanse of Franse voetbalshirts. Die blijheid daar in Qatar zag je terug bij de huldiging in Marokko, maar dan keer tien.’’

Rode draad in de docuserie is het voetbalsprookje dat ontroert en verbroedert, maar de betrokkenen geven ook meer duiding over het beeld, de geschiedenis en toekomst. ,,Geloof mij bro, het is niet altijd leuk geweest voor een Marokkaanse jongen hier’’, zegt Alterch in de docu. ,,Met werk, maar ook met voetballen. Jongens worden automatisch als lastig bestempeld.’’

,,Jongens van de straat’’, vult Abdelkader Benali aan. ,,Voordat ze gaan voetballen hebben ze al echt heel veel overwonnen. Je ontworstelen aan de wereld waar je vandaan komt, waar niet al je vrienden goed eindigen, dat is al een hele stap. En dan je waarmaken in een witte omgeving, die de voetbalwereld is. Met een witte trainer, wit publiek, witte belangen. Je geloof, je achtergrond, je taal, daar wordt op neergekeken.’’

De trots op het Marokkaanse elftal en eigen identiteit kleuren de docuserie. Benali: ,,Als we het over Marokkanen hebben in Nederland, praten we alsof ze geen identiteit hebben. Alleen maar over religie. Men weet niks van Marokkanen. Maar als niemand dat vertelt kún je het ook niet doorgeven.’’

De docu geeft door en biedt vooral ook ‘veel passie en vreugde’, aldus Alterch. Hij wijst op een filmpje dat hij vorige week online zette. ,,De passie, de vreugde, alles komt samen in dit filmpje. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik het terugzie. Het volkslied dat zo hard wordt geschreeuwd dat het stadion trilt. Welke wedstrijd dit was? Ha, dit was bij álle wedstrijden.’’

Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje is vanaf vanavond wekelijks te zien om 22.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3 en te streamen op NPO Plus.

