Mode-icoon Virgil Abloh (41) overleden aan de gevolgen van kanker

Mode en hiphop

Virgil Abloh groeide op in Chicago en studeerde af als ingenieur-architect. In 2009 liep hij samen met Kanye West stage bij het modemerk Fendi, waarna hij een tijd lang verantwoordelijk was voor het artwork en de look van het merk van de rapper. Dit vertaalde zich in albumcovers, tournees en merchandise. Hij werd bekend bij het grote publiek toen hij in 2012 zijn eigen kledinglabel Off-White oprichtte.



De modeontwerper die ook als dj en beeldend kunstenaar werkte, was sinds maart 2018 artistiek directeur mannen voor Vuitton, ‘s werelds grootste luxemerk. Bij LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) bracht hij streetwear en high-endmode samen door sneakers en camouflagebroeken te mixen met maatpakken en avondjurken. Zijn inspiratiebronnen waren onder meer graffitikunst, hiphop en skateboardcultuur.



Tijdens zijn carrière werkte hij onder andere samen met Nike, Champion, Le Bon Marche, Selfridges, SSENSE, Timberland, Burton, Jimmy Choo, Chrome Hearts, Equinox, Sunglass Hut en zelfs McDonald’s en Ikea.