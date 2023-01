Modejournalist Cécile Narinx wordt hoofdredacteur van Limburgse omroep L1: ‘Al jaren heimwee’

Narinx, geboren in Maastricht, was de afgelopen vijf jaar werkzaam bij de Volkskrant. Ze was eerder ook hoofdredacteur van tijdschriften als Elle en Harper’s Bazaar en te zien in Wie is de Mol? De 52-jarige Narinx stelt dat haar nieuwe functie ‘de perfecte en uitdagende combinatie biedt van nieuws brengen en verhalen vertellen in woord en beeld, van radio, tv en online’.

‘Na 25 jaar bladen maken en schrijven over mode ga ik me vanaf maart wijden aan een andere grote liefde: Limburg!’ schrijft ze op Instagram. ‘Verrassend? Jazéker, sommige mensen die het horen vallen bijna van hun stoel. Wie me goed kent weet dat ik al een tijdje heimwee had naar Limburg, en naar leiding geven. Toch heb ik lang zitten dubben of ik mijn prettige baan bij de Volkskrant wel op moest geven. Maar sommige kansen móét je gewoon bij de lurven grijpen, het leven is veel te kort om te miepen en te mutsen.’

Ze gaat het schrijven over mode niet missen. ,,Mode fascineert me, maar ik heb mode nooit interessant gevonden om alleen de jurkjes en de schoentjes. Het was een kader om te schrijven over ambacht, cultuur, tradities, identiteit, gemeenschap, industrie en economie. Bij L1 zijn dat ook de grote thema’s die spelen. De paraplu is alleen niet meer mode, maar Limburg’’, zegt ze tegen de Volkskrant.

Narinx volgt Leo Hauben op, die dertig jaar aan het roer heeft gestaan van de redactie. Hij blijft wel als journalist werkzaam voor L1.

