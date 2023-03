Model in nieuwe campagne Marc Jacobs bestaat niet echt, alleen in nachtmerries

met foto'sGevestigde topmodellen als Bella Hadid krijgen letterlijk moordende concurrentie. In de nieuwe campagne van modehuis Marc Jacobs straalt een model dat niet echt bestaat, hooguit in nachtmerries.

Voor de promotie van zijn zogenoemde Heaven-collectie heeft de ontwerper iemand gestrikt die meer heeft met de hel: de bloeddorstige horrorpop M3gan uit de gelijknamige film van januari. De pop treedt in de voetsporen van sterren als Hadid, Pamela Anderson en Doja Cat, maar is zelf eigenlijk de grootste naam, stelt Fashionista.

Want het bloeddorstige meisje is in Nederland niet zo bekend, maar internationaal een enorme hype. Dat begon al voordat de film in de bioscoop draaide. In de trailers (goed voor tientallen miljoenen views) was te zien hoe M3gan een moord pleegde, maar eerst een TikTok-achtig dansje deed. Een fenomeen was geboren.



Bekijk het dansje vanaf 1:28 minuten

Enorme opbrengst

Modesites spreken van een ‘interneticoon’, Nylon van ‘het meest relevante meisje ter wereld’ om hippe mode te promoten: ‘Ze heeft de wereld letterlijk en figuurlijk in de houdgreep.’ Het is een verwijzing naar de film, waarin M3gan staat voor ‘Model 3 Generative Android’. Ze is een mensachtige robot met kunstmatige intelligentie, gebouwd als ideale vriendin voor het meisje Cady (9) na de dood van haar ouders. M3gan moet haar beschermen, maar gaat zo ver dat ze aan het moorden slaat.

Klinkt misschien als het recept voor een B-film, maar de recensies waren positief. Net als het banksaldo van de makers: de film kostte 11 miljoen euro en bracht 162 miljoen euro op. Nylon speculeert over een Oscar, deel twee is al aangekondigd.

De fotograaf leeft nog

M3gan kan meer dan moorden, bewijst ze voor de camera van fotograaf Harley Weir, één van de weinigen die een ontmoeting met haar kan navertellen. Het is onduidelijk hoe de shoot in zijn werk ging, maar de pop uit de film bestaat echt. Die werd op beeld met slimme technologie tot leven gebracht, aangevuld met scènes die zijn gespeeld door kindactrice Amie Donald. De stem is van actrice Jenna Davies.

Wie graag op de koude killer wil lijken, kan de hoody met print van de band Deftones vermoedelijk binnenkort weer kopen. Het kledingstuk van 220 euro is momenteel uitverkocht.



Het is de vraag of mensen zo’n model wel willen kopiëren, maar wie de hoody laat hangen, kan maar beter hopen dat M3gan daar niet achterkomt. Marc Jacobs is in elk geval blij met de foto’s. ‘Zo sick, ik ben er dol op’, schrijft hij.

