Model Zoey Ivory roept vrouwen op 'niet perfect te zijn'

De knappe brunette zette vandaag twee foto's van zichzelf op Instagram die op een tropische locatie in zee werden gemaakt. Op het tweede kiekje trekt ze haar bikinibroekje recht. ,,Mijn buik is niet altijd plat en mijn billen en dijen zitten onder de striae'', geeft ze toe. ,,Maar wie geeft daarom? Nou, ik ben erachter gekomen dat veel mensen dat doen met de perfectie van Instagram om ons heen'', vervolgt ze. Omdat Zoey vindt dat ze een voorbeeldfunctie heeft, benadrukt ze tegen haar ruim 70.000 instagramvolgers: ,,Ik kan dit niet vaak genoeg zeggen, maar omarm jezelf, houd van jezelf. Probeer alsjeblieft niet perfect te zijn, of jezelf met anderen te vergelijken.'' Zelf liet het model enige tijd geleden een tattoo zetten die haar van haar onzekere buien moet afhelpen. ,,Ook ik worstel wel eens met mezelf als ik al die beroemde modellen op Instagram bekijk.''

Beyoncé

Zoey Ivory studeerde tot haar achttiende aan het Lucia Marthas Institute of Performing Arts en bleef daarna acteren en dansen. In 2016 werd ze gekroond tot Miss Nederland. ,,Zoey is zeer veelzijdig en staat met een open en positieve blik in het leven'', oordeelde jury. Tijdens de Miss Universe-verkiezing in de Filipijnse hoofdstad Manila gooide ze minder hoge ogen. Ze haalde weinig punten, maar een filmpje waarin ze op een onbewaakt moment haar billen schudde op een hit van Beyoncé, ging de hele wereld over.